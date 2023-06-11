Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye roketatar saldırısı

Suriye'nin kuzeyinden PKK/PYD/YPG/KCK terör örgütü tarafından Türkiye'ye yönelik roketatar saldırısı gerçekleştirildiği ve herhangi bir can kaybı olmadığı bildirildi.

Suriye'nin kuzeyinden PKK/PYD/YPG/KCK terör örgütü tarafından Türkiye'ye yönelik roketatar saldırısı gerçekleştirildiği ve herhangi bir can kaybı olmadığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saat 17.00 sıralarında Suriye'nin kuzeyindeki PKK/PYD/YPG/KCK terör örgütü tarafından Türkiye'ye yönelik roketatar saldırısı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Kilis ilimizin Öncüpınar bölgesine yönelik 5 Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) saldırısı nedeniyle herhangi bir can kaybımız ve yaralımız bulunmamaktadır. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir." ifadelerine yer verildi.