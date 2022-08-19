Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesine füzeli saldırıda 14 sivil öldü Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab ilçe merkezine yapılan füzeli saldırıda 14 sivil öldü, 37 sivil yaralandı. Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab ilçe merkezine yapılan füzeli saldırıda 14 sivil öldü, 37 sivil yaralandı. Askeri muhaliflerin kontrolündeki Bab'da, ilçe merkezi füzelerle hedef alındı. Sivillerin yoğun olarak yaşadığı ilçe merkezine gerçekleştirilen saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 14 sivil hayatını kaybetti, 37 sivil yaralandı. Saldırının kaynağı konusunda incelemeler sürüyor. Bab ilçe merkezi Şubat 2017'de Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmişti. Güncel Kaynak: AA / Ömer Koparan Suriye Fırat Güncel Haberler

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