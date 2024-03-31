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Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde bombalı saldırı: 4 ölü, 20 yaralı

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Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Kilis'in karşısında muhaliflerin kontrolündeki Azez'de işlek caddede araca yerleştirilen bomba infilak etti.

Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 4 sivil öldü, 20 sivil de yaralandı.

Saldırının ardından çevrede güvenlik önlemleri artırılırken, yaralılar Azez Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçleri, saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA / Güncel

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