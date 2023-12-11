Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde bombalı saldırı: 3 yaralı
Kilis'in karşısında muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 3 kişi yaralandı. Saldırının ardından güvenlik önlemleri artırıldı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kilis'in karşısında muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde Afrin yolundaki kontrol noktasında araca yerleştirilen bomba infilak etti.
Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.
Saldırının ardından çevrede güvenlik önlemleri artırılırken, yaralılar Azez Hastanesi'ne nakledildi.
Olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçleri, saldırıyla ilgili inceleme başlattı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.