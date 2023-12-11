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Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde bombalı saldırı: 3 yaralı

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Kilis'in karşısında muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 3 kişi yaralandı. Saldırının ardından güvenlik önlemleri artırıldı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kilis'in karşısında muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde Afrin yolundaki kontrol noktasında araca yerleştirilen bomba infilak etti.

Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Saldırının ardından çevrede güvenlik önlemleri artırılırken, yaralılar Azez Hastanesi'ne nakledildi.

Olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçleri, saldırıyla ilgili inceleme başlattı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA / Güncel

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