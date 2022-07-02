Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesi, ilk boks turnuvasına ev sahipliği yaptı Suriye'nin kuzeyinde Azez ilçesinde tüm yaş kategorilerinden 60 yarışmacının katılımıyla ilk boks turnuvası düzenlendi. Suriye'nin kuzeyinde Azez ilçesinde tüm yaş kategorilerinden 60 yarışmacının katılımıyla ilk boks turnuvası düzenlendi. Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde okçuluk, futbol, masa tenisi ve boks gibi alanlarda yarışmalar düzenleyerek spor hayatı tekrar canlanıyor. Azez Spor Federasyonunun organize ettiği ilk boks turnuvasına Binneş, Sermada, Dana, Afrin ve Azez ilçelerindeki kulüpler katıldı. Turnuvada boks hakemi Samer Güneyim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Turnuvada en iyi performansı minikler sergiledi." dedi. İlçede yapılan ilk turnuva olmasına rağmen iyi bir organizasyon düzenlendiğini söyleyen Güneyim, "Bütün kurtarılmış bölgelerde spor hayatı gelişiyor ve iyileşiyor." ifadesini kullandı. Azez Spor Federasyonu Ofis Müdürü Ahmet El Ömer, Azez ilçesinin ilk boks turnuvasına ev sahipliği yaptığını belirterek, turnuvaya 5 boks kulübünden 60 boksörün katıldığını aktardı. El Ömer, "Elimizde kısıtlı imkanlar var ama yolumuza devam ediyoruz, herkesten destek bekliyoruz." dedi. AA / Eşref Musa - Güncel Futbol Suriye Güncel Haberler

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