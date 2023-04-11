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Suriye'nin kuzeyinde şiddetli yağış etkili oluyor

Suriye'nin kuzeyinde şiddetli yağış etkili oluyor

Güncel Haberler

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan bölgede sağanak yağış etkili oluyor.

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan bölgede sağanak yağış etkili oluyor.

Haleb'in Bab ilçesinde sabah saatlerinde gök gürültüsü eşliğinde şiddetli yağış başladı.

Şiddetli yağış nedeniyle bazı yolları su bastı, çok sayıda araç yolda kaldı.

Okul bitiş saatlerinde öğrenciler, su birikintilerin olduğu sokaklardan geçerken zorlandı.

Kaynak: AA / Güncel

Suriye Fırat Güncel Haberler

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