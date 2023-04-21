Suriye'nin kuzeyinde Ramazan Bayramı namazı kılındı

Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen harekatlarla terörden arındırılan bölgelerde yaşayan halk, Ramazan Bayramı namazı için camilere akın etti.

Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen harekatlarla terörden arındırılan bölgelerde yaşayan halk, Ramazan Bayramı namazı için camilere akın etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) gerçekleştirdiği harekatlarla terör örgütü PKK/YPG ve DEAŞ'tan temizlediği Afrin, Bab, Cerablus, Azez, Tel Abyad ve Rasulayn ilçe merkezlerinde yaşayanlar bayram namazı için saf tuttu.

Camilerdeki hutbelerde, kardeşlik ve ibadetin önemi vurgulanırken, huzur ve güven ortamının devamının yanı sıra terör örgütlerinin işgal ettiği toprakların kurtarılması, hayatlarını kaybedenler, saldırılar nedeniyle zor duruma düşenler ve depremzedeler için dualar edildi.

Namazın ardından bayramlaşma geleneğini sürdüren halk, yöresel oyunlarla da bayram sevinicini yaşadı.

Bölge halkı bayramlaşmanın ardından mezarlıklara giderek hayatlarını kaybeden yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.