Suriye'nin kuzeyinde bazı kentler yıllar sonra beyaza büründü

Suriye'nin kuzeyindeki bazı kentler, etkili olan kar yağışıyla beyaz bir örtüye büründü.

Yıllardır yeterli yağışın düşmemesi nedeniyle kuraklık yaşayan bölge halkı, kar yağışıyla büyük sevinç yaşadı.

Beyaza bürünen Rakka'nın Tel Abyad ilçesinde, soğuk havaya aldırış etmeyen çocuklar, kardan adam yaptı, kartopu oynayarak doyasıya eğlenmeye çalıştı.