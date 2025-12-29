Suriye'nin kuzeyinde bazı kentler yıllar sonra beyaza büründü
Suriye'nin kuzeyindeki bazı kentler etkili kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Yıllardır kuraklık yaşayan bölge halkı bu duruma sevinçle karşılık verdi. Çocuklar, Tel Abyad ilçesinde kardan adam yaparak eğlendi.
Suriye'nin kuzeyindeki bazı kentler, etkili olan kar yağışıyla beyaz bir örtüye büründü.
Yıllardır yeterli yağışın düşmemesi nedeniyle kuraklık yaşayan bölge halkı, kar yağışıyla büyük sevinç yaşadı.
Beyaza bürünen Rakka'nın Tel Abyad ilçesinde, soğuk havaya aldırış etmeyen çocuklar, kardan adam yaptı, kartopu oynayarak doyasıya eğlenmeye çalıştı.
Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel