Suriye'nin kuzeyinde cephe hattında harabeler içinde toplu iftar - Haberler

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Suriye'nin kuzeyinde cephe hattında harabeler içinde toplu iftar

AA - Bekir Kasım - Güncel
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Suriyeliler, ülkenin kuzeyindeki Bab ilçesine bağlı Tedif beldesinde Beşşar Esed rejimi güçlerinin yerle bir ettiği binaların arasında iftar yaptı.

Suriyeliler, ülkenin kuzeyindeki Bab ilçesine bağlı Tedif beldesinde Beşşar Esed rejimi güçlerinin yerle bir ettiği binaların arasında iftar yaptı.

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab'ın kırsal kesiminde yer alan Tadif'te cephe hattında yaşam mücadelesi veren Suriyeliler, harabeler arasında toplu iftarda oruç açtı.

"Syria Care" yardım kuruluşunun düzenlediği iftar programına 200 kişi katıldı.

İftara katılanlar, açık havada ramazan geleneği haline gelen buluşmanın sevincini yaşadı.

Suriye'nin kuzeyinde cephe hattında harabeler içinde toplu iftar

Suriye'nin kuzeyinde cephe hattında harabeler içinde toplu iftar

Suriye'nin kuzeyinde cephe hattında harabeler içinde toplu iftar

Suriye'nin kuzeyinde cephe hattında harabeler içinde toplu iftar

Suriye'nin kuzeyinde cephe hattında harabeler içinde toplu iftar

AA / Bekir Kasım - Güncel

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