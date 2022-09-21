Suriye'nin kuzeyinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Güncel Haberler Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ile Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ile Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/ Ypg'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik teröristle mücadelesini Suriye'nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı. Güncel Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal Suriye Fırat YPG PKK Güncel Haberler

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