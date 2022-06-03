MSB: Suriye'nin kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

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MSB: Suriye'nin kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MSB: Suriye'nin kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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