MSB: Taciz ateşi açan 6 terörist etkisiz hale getirildi MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinden Mardin hudut hattına taciz ateşi açan 6 teröristin, cezalandırma atışlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinden Mardin hudut hattına taciz ateşi açan 6 teröristin, cezalandırma atışlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Suriye'nin kuzeyinden Mardin hudut hattımıza taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin cezalandırma atışları ile etkisiz hale getirildi" denildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Mardin Suriye Güncel Haberler

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