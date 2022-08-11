MSB: Taciz ateşi açan 6 terörist etkisiz hale getirildi
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinden Mardin hudut hattına taciz ateşi açan 6 teröristin, cezalandırma atışlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinden Mardin hudut hattına taciz ateşi açan 6 teröristin, cezalandırma atışlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Suriye'nin kuzeyinden Mardin hudut hattımıza taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin cezalandırma atışları ile etkisiz hale getirildi" denildi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel