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Msb: Barış Pınarı Bölgesine Taciz Ateşi Açan 5 Pkk/Ypg'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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Msb: Barış Pınarı Bölgesine Taciz Ateşi Açan 5 Pkk/Ypg'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'nin sosyal medya hesabında bugün yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyuruldu. MSB'nin açıklaması şöyle:

"Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam edeceğiz! Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri'miz tarafından etkisiz hale getirildi."

Kaynak: ANKA / Güncel

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