Msb: Barış Pınarı Bölgesine Taciz Ateşi Açan 5 Pkk/Ypg'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB'nin sosyal medya hesabında bugün yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyuruldu. MSB'nin açıklaması şöyle:
"Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam edeceğiz! Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri'miz tarafından etkisiz hale getirildi."