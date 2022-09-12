Msb: Barış Pınarı Bölgesine Taciz Ateşi Açan 5 Pkk/Ypg'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi Güncel Haberler Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB'nin sosyal medya hesabında bugün yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyuruldu. MSB'nin açıklaması şöyle: "Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam edeceğiz! Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri'miz tarafından etkisiz hale getirildi." Kaynak: ANKA / Güncel Güncel Haberler

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