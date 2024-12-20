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Suriye'nin Kuzeyinde 5 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Suriye'nin Kuzeyinde 5 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütlerine karşı önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyor. Mehmetçiklerimiz Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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