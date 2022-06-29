Son dakika haber: MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika haberler: MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde; teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız! Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz kararlılıkla sürecek" denildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Fırat YPG PKK Güncel Haberler Son Dakika

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