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Suriye'nin Kuzeyinde 2 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Suriye'nin Kuzeyinde 2 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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