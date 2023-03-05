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Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Güncel Haberler

Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinden Şanlıurfa hudut hattına saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinden Şanlıurfa hudut hattına saldırı hazırlığında olan 2 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Her nerede olursa olsun teröre ve teröriste geçit yok. Suriye'nin kuzeyinden Şanlıurfa Akçakale hudut hattımıza yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa Suriye YPG PKK 3. Sayfa Güncel Haberler

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