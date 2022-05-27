Suriye'nin kuzeyinde 15 bin 539 terörist etkisiz hale getirildi ? - Haberler

TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyindeki harekat alanlarında 24 Temmuz 2015'ten bu yana toplam 15 bin 539 teröristi etkisiz hale getirdi.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri başarıyla gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatları ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü ve destekçileri tarafından 'terör koridoru' kurmaya yönelik çalışmaları ortadan kaldırdı. Bu kapsamda Mehmetçik, ilk olarak 24 Ağustos 2016'da Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlattı. Mehmetçik, Fırat Kalkanı Harekatı ile 7 ay gibi bir sürede 3 binden fazla DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdi. Harekatla Türkiye- Suriye sınırının 104 kilometresinin güvenliği sınırın ötesinden sağlandı. Bölgede şu ana kadar 5 bin 474 terörist etkisiz hale getirildi.

Suriye'deki harekat alanlarında gerçekleştirilen harekatlar ve sonrasındaki süreçte 24 Temmuz 2015'ten bu yana toplam 15 bin 539 terörist, 3 bin 300'den fazla da rejim unsuru etkisiz hale getirilmiş oldu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel