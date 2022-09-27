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Son Dakika | Msb: Suriye'nin Kuzeyinde Saldırı Hazırlığında Olduğu Tespit Edilen ve Taciz Ateşi Açan 13 Pkk/Ypg'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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Son Dakika | Msb: Suriye'nin Kuzeyinde Saldırı Hazırlığında Olduğu Tespit Edilen ve Taciz Ateşi Açan 13 Pkk/Ypg'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Son dakika gündem haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), “Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen ve taciz ateşi açan 13 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi” açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), " Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen ve taciz ateşi açan 13 PKK/ Ypg'li terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasını yaptı.

MSB'den bugün yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen ve taciz ateşi açan 13 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetleri'miz tarafından etkisiz hale getirildi."

Kaynak: ANKA / Güncel

Suriye YPG PKK 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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