Son Dakika | Msb: Suriye'nin Kuzeyinde Saldırı Hazırlığında Olduğu Tespit Edilen ve Taciz Ateşi Açan 13 Pkk/Ypg'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi
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Son dakika gündem haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), “Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen ve taciz ateşi açan 13 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi” açıklamasını yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), " Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen ve taciz ateşi açan 13 PKK/ Ypg'li terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasını yaptı.
MSB'den bugün yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen ve taciz ateşi açan 13 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetleri'miz tarafından etkisiz hale getirildi."