MSB, 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu - Haberler

MSB, 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu
İhlas Haber Ajansı - Doğukan Gürel - Güncel
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MSB, 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB, 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Taciz ateşi açan teröristlere kaçınılmaz sonu yaşatmaya devam ediyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 11 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.
İhlas Haber Ajansı / Doğukan Gürel - Güncel