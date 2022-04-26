Suriye'nin kuzeyinde 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

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Suriye'nin kuzeyinde 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

AA - Kemal Karadağ - Güncel
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Suriye'nin kuzeyinde 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

FIRAT, MALATYA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 10 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

AA / Kemal Karadağ - Güncel

Suriye, Fırat, YPG, PKK, Güncel, Haberler

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