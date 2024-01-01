Suriye'nin Kamışlı kentinde yeni yıl kutlamalarında silah ve fişek gösterisi
Terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki Suriye'nin Kamışlı kentinde yeni yıl kutlamalarında uzun namlulu silahlar ve havai fişekler kullanıldı.
MARDİN'in Nusaybin ilçesine sınır olan Suriye'nin Kamışlı kentinde yeni yıl kutlamalarında kullanılan uzun namlulu silahlar ve hava fişekler geceyi aydınlattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki Suriye'nin Kamışlı kentinde yeni yıl kutlamalarında uzun namlulu silahlar ve havai fişekler kullanıldı. Mardin'in Nusaybin ilçesine de sınır olan kentte binlerce mermi ve hava fişeğin geceyi aydınlattığı o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.