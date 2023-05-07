Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş'un ailesi acı haberi İstanbul'da aldı

Kayseri 1'inci Komando Tugayında görevli Piyade Uzman Çavuş Mehmet Sevim, Suriye'nin İdlib şehrindeki Türk Silahlı Kuvvetlerine ait üst bölgesinde silah kazası sonucu şehit oldu. Bekar olan şehidin ailesi, oğullarının şehit haberini İstanbul Esentepe'de aldı.

SURİYE'nin İdlib kentinde üs bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Sevim'in (24) acı haberi, baba ocağı Aksaray'a ateş düşürdü. Bekar Sevim'in ailesinin, oğullarının şehit haberini ziyarete gittikleri İstanbul Esentepe'de aldıkları belirtildi.

Kayseri 1'inci Komando Tugayında görevli Piyade Uzman Çavuş Mehmet Sevim, görev için gittiği Suriye'nin İdlib şehrindeki Türk Silahlı Kuvvetlerine ait üst bölgesinde silah kazası sonucu yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit oldu. 1'i kız 3 çocuk babası Biyami Sevim ve anne Meryem Sevim'in oğullarının şehadet haberini ziyarete gittikleri İstanbul Esentepe'de oturan diğer oğulları Necdet Sevim'in evinde aldıkları öğrenildi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da sosyal medya hesabından "Aksaray'ımızın evladı P. Uzm. Çvş.Mehmet Sevim, Suriye-İdlib İştebrak Üs Bölgesinde şehit olmuştur. Allah, rahmet etsin. Şehidimizin mekanı cennet, makamı ali olsun. Ailesine, yakınlarına sabırlar niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun." mesajıyla acı haberi duyurdu.