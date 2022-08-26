Suriye'nin İç Kesimlerinde Düzenlenen İsrail Füze Saldırısında İki Kişi Yaralandı Güncel Haberler ŞAM, 26 Ağustos (Xinhua) -- Suriye devlet televizyonu Syrian TV, Suriye'nin iç kesimlerinde İran yanlısı milislere ait mevzilere Perşembe günü bir İsrail füze saldırısının düzenlendiğini, saldırıda iki sivilin yaralandığını bildirdi. ŞAM, 26 Ağustos (Xinhua) -- Suriye devlet televizyonu Syrian TV, Suriye'nin iç kesimlerinde İran yanlısı milislere ait mevzilere Perşembe günü bir İsrail füze saldırısının düzenlendiğini, saldırıda iki sivilin yaralandığını bildirdi. Haberde, İsrail füzelerinin Hama kentine bağlı Masyaf beldesinde bazı sahaları vurduğu ve Suriye hava savunmasının saldırıya cevap verdiği belirtildi. Masyaf daha önce de defalarca İsrail hava saldırılarına hedef olmuştu. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre Perşembe günkü saldırı, İsrail'in bu yıl Suriye'de gerçekleştirdiği 21. saldırı oldu. İngiltere merkezli savaş gözlemevi Perşembe günü, Suriye'nin doğusunda bulunan ABD birliklerinin de İran yanlısı savaşçılara yönelik bombardımanlarını yoğunlaştırdığını, son 24 saatte bu saldırılarda en az dokuz kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Kaynak: Xinhua / Güncel İsrail Suriye İran Güncel Haberler

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