Suriye'nin Humus Vilayetinde Roma Dönemine Ait Bir Mozaik Panel Bulundu Güncel Haberler RASTAN, 13 Ekim (Xinhua) -- Suriye'nin Humus şehrindeki al-Rastan'da Roma dönemine ait bir mozaik paneli inceleyen insanlar, 12 Ekim 2022. AL-RASTAN, 13 Ekim (Xinhua) -- Suriye'nin Humus şehrindeki al-Rastan'da Roma dönemine ait bir mozaik paneli inceleyen insanlar, 12 Ekim 2022. Yerel eski eserler yetkilileri Çarşamba günü, Suriye'nin orta kesimindeki Humus vilayetinde bulunan bir banliyöde Roma dönemine ait iyi korunmuş bir mozaik panel keşfedildiğini açıkladı. (Fotoğraf: Ammar Safarjalani/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Suriye Roma Güncel Haberler

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