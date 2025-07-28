Suriye'nin Humus Kentinde 4.1 Büyüklüğünde Deprem
Suriye'nin Humus kentinde saat 05.31'de Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.96 kilometre olarak kaydedildi.
SURİYE'nin Humus kentinde, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Humus'ta saat 05.31'de 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem Hatay'ın Yayladağı ilçesine 193.37 kilometre mesafede, yerin 5.96 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel