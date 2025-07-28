Suriye'nin Humus Kentinde 4.1 Büyüklüğünde Deprem

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'nin Humus kentinde saat 05.31'de Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.96 kilometre olarak kaydedildi.

SURİYE'nin Humus kentinde, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Humus'ta saat 05.31'de 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem Hatay'ın Yayladağı ilçesine 193.37 kilometre mesafede, yerin 5.96 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bursa'daki yangını çeken genç kadın şarkı söyledi: Yanıyor yanaklarım

Yeşil vatan yanarken etkileşim uğruna yaptığına bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzde 72'si ormanla kaplı Karabük'ün son hali yürek yakıyor

Yüzde 72'si ormanla kaplı kentimiz şimdi bu halde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.