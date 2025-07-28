Suriye'nin Humus Kentinde 4.1 Büyüklüğünde Deprem

SURİYE'nin Humus kentinde, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Humus'ta saat 05.31'de 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem Hatay'ın Yayladağı ilçesine 193.37 kilometre mesafede, yerin 5.96 kilometre derinliğinde meydana geldi.