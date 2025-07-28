Suriye'nin Humus Kentinde 4,1 Büyüklüğünde Deprem
Suriye'nin Humus kentinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremin derinliği 5,96 kilometre olarak kaydedildi. Depremin merkezi, Hatay'ın Yayladağı ilçesine 192 kilometre uzaklıkta.
Suriye'nin Humus kentinde saat 05.31'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Suriye'nin Humus kenti olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Hatay'ın Yayladağı ilçesine 192 kilometre uzaklıktaki depremin, 5,96 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel