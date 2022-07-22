Suriye'nin Hava Savunma Sistemi İsrail'in Son Saldırısına Karşılık Verdi ŞAM, 22 Temmuz (Xinhua) -- Suriye'nin devlet haber ajansı SANA'nın haberine göre, ülkenin hava savunma sistemi, İsrail'in Perşembe günü gece geç saatlerde Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği füze saldırısına karşılık verdi. ŞAM, 22 Temmuz (Xinhua) -- Suriye'nin devlet haber ajansı SANA'nın haberine göre, ülkenin hava savunma sistemi, İsrail'in Perşembe günü gece geç saatlerde Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği füze saldırısına karşılık verdi. İsrail'in saldırısı ve Suriye'nin hava savunma füzelerinin ateşlenmesinin ardından Şam'da patlamalar duyulduğu belirtildi. Habere göre, İsrail'in saldırısı Şam'ın kentsel ve kırsal bölgelerindeki alanları hedef aldı. İsrail, 11 yıllık Suriye iç savaşı döneminde İran yanlısı milisleri hedef aldığını gerekçe göstererek defalarca Suriye'nin askeri bölgelerini hedef aldı. Xinhua / Güncel İsrail Suriye Güncel Haberler

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