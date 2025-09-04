Haberler

Suriye'nin Haseke Kentinde 4,3 Büyüklüğünde Deprem

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'nin Haseke kentinde bu sabah saat 05.30'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü, Mardin'in Nusaybin ilçesine 95,42 kilometre uzaklıkta ve 19 kilometre derinlikte kaydedildi.

Suriye'nin Haseke kentinde saat 05.30'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Suriye'nin Haseke kenti olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesine 95,42 kilometre uzaklıktaki depremin, 19 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
YouTube Premium kullanıcıları tek tek mercek altına alındı

YouTube Premium kullanıcıları tek tek mercek altına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'e verdiği destekle bilinen Enrico Macias'ın İstanbul'daki konseri iptal edildi

İstanbul'da İsrail destekçisi dünyaca ünlü şarkıcının konseri iptal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.