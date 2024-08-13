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Suriye'nin Hama şehrinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Suriye'nin Hama şehrinde 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerde de hissedildi. Şu ana kadar can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Suriye'nin Hama şehrinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.56'da merkez üssü Hama şehri olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman ve Hatay'da da hissedildi.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre kentte deprem nedeniyle olumsuz bir durumun meydana gelmediği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"112 Acil Çağrı Merkezine herhangi bir ihbar gelmemiştir. Tedbir ve keşif amaçlı depremden etkilenen Yayladağı ilçe merkezine AFAD Arama Kurtarma ekibi yönlendirilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir."

Söz konusu ilçede bazı vatandaşların endişeli anlar yaşadığı görüldü.

Sarsıntının ardından sokağa çıkan vatandaşlardan Cemil İbiş, AA muhabirine, şiddetli bir sarsıntı yaşadıklarını anlattı.

İbiş, evlere girmeye çekindiklerini söyledi.

Kilis Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da "Suriye Hama'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem ilimizde de hissedilmiştir. Deprem nedeniyle ilimizde can ve mal kaybımız bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada incelemelere devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Osmaniye Valisi Yılmaz'dan açıklama

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz da sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, sarsıntının kentte hissedildiğini belirterek, "Hamdolsun şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yok. Osmaniye'mize geçmiş olsun. Allah beterinden korusun." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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