Suriye'nin Hama şehrinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yöhetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Suriye Hama kentinde saat 23.55'te 5.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem merkez üssüne 107 kilometre mesafede bulunan Hatay'ın yayladağı ilçesi ile kent genelinde de hissedildi. Yerin 19 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle birlikte Hatay ve ilçelerinde bazı vatandaşlar sokaklara çıktı. Depremde ilk belirlemelere göre Türkiye sınırları içerisinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel