Suriye'nin Hama şehrinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Saat 23.56'da merkez üssü Hama şehri olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman ve Hatay'da da hissedildi.
Suriye'nin Hama şehrinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.56'da merkez üssü Hama şehri olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman ve Hatay'da da hissedildi.