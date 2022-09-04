Suriye'nin Hama ilinde Esed rejimine ait askeri helikopter düştü Güncel Haberler Beşşar Esed rejimi, Suriye'nin orta kesiminde yer alan Hama ilinde bir askeri helikopterinin eğitim uçuşu sırasında teknik arızdan dolayı düştüğünü duyurdu. Beşşar Esed rejimi, Suriye'nin orta kesiminde yer alan Hama ilinde bir askeri helikopterinin eğitim uçuşu sırasında teknik arızdan dolayı düştüğünü duyurdu. Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, sabah saatlerinde Hama ilinin kuzeydoğusunda eğitim uçuşu sırasında bir askeri helikopterin düştüğü belirtildi. Haberde, helikopterin teknik arızadan düştüğü ve mürettebatın öldüğü kaydedildi. Güncel Kaynak: AA / Eşref Musa Beşşar Esed Suriye Güncel Haberler

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