Suriye'nin eski Kültür Bakanı Riyad Nassan Aga hayatını kaybetti

Suriye'nin eski Kültür Bakanı Riyad Nassan Aga, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, uzun süredir mücadele ettiği hastalık nedeniyle 78 yaşında hayata veda etti.

Ailesi tarafından yapılan açıklamada, Riyad Nassan Aga'nın Birleşik Arap Emirlikleri'nde vefat ettiği bildirildi.

Temmuz 2012'de, Suriye rejiminden ayrıldığını duyuran Aga, Suriye Devrimi'nin ilk dönemlerinde rejimden ayrıldığını açıklayan en üst düzey diplomatlardan biri olarak dikkat çekmişti. Aga, ayrılığını ilan ettikten sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ne yerleşmişti.

Aga, Suriye'nin eski Cumhurbaşkanı Hafız Esad'ın danışmanlığını yapmış ve Suriye'nin Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki büyükelçiliğini üstlenmişti.

1947 yılında Suriye'nin İdlib şehrinde doğan Aga, Arap edebiyatı ve İslam felsefesi alanlarında eğitim almış, medya, küreselleşme ve Arapların Avrupa Rönesansı'ndaki rolü üzerine yazılar yazmıştır.

2006 yılında Suriye Kültür Bakanı olarak göreve başlayan Aga, edebiyat, politika, sanat ve felsefe alanlarında önemli eserler bırakmıştır. Aga, "Politika ve Medya Arasında", "Politika ve Kültür Arasında" ve "Hatıraların Tatları" gibi eserleriyle tanınmıştır.

Televizyon dünyasında da önemli katkılar sunan Aga, "Arap Şairleri", "Şiir ve Şairler" gibi kültürel programlar ile Arap dünyasına katkı sağlamıştır.