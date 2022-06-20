Suriye'nin doğusunda rejim unsurlarını taşıyan araca saldırı iddiası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Suriye'nin doğusunda rejim unsurlarını taşıyan araca saldırı iddiası

AA - Ethem Emre Özcan - Güncel
 - Güncelleme:
Suriye'nin doğusunda rejim unsurlarını taşıyan araca saldırı iddiası

Beşşar Esed rejimi, Suriye'nin doğusundaki Rakka ilinde bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 11'i rejim unsuru 13 kişinin öldüğünü ileri sürdü.

Beşşar Esed rejimi, Suriye'nin doğusundaki Rakka ilinde bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 11'i rejim unsuru 13 kişinin öldüğünü ileri sürdü.

Esed rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 06.30'da ülkenin doğusundaki Rakka iline bağlı el-Cire bölgesinde Esed rejimi güçlerini taşıyan bir aracın silahlı saldırıya uğradığını iddia etti.

Haberde, 11'i rejim ordusu unsuru 13 kişinin öldüğü ileri sürülerek 3 rejim unsurunun yaralandığı aktarıldı.

Haberde, saldırının kim tarafından yapıldığı hakkında bilgi paylaşılmadı.

Esed rejimi 6 Mart'ta da Suriye'nin orta kesimindeki Palmira (Tedmur) Çölü'nde silahlı saldırıda aralarında subayların da bulunduğu 13 rejim ordusu mensubunun öldüğünü, 18'nin yaralandığını ileri sürmüştü.

Öte yandan ülkenin doğusundaki çöl bölgesinde varlık gösteren DEAŞ'lı teröristlerin, zaman zaman Esed rejimi ve İran destekli terörist grupları "vur-kaç" taktiğiyle hedef aldığı biliniyor.

AA / Ethem Emre Özcan - Güncel

Beşşar Esed Suriye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title