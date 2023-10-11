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Suriye'nin Başkenti Şam'da İsrail Karşıtı Protesto Düzenlendi

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ŞAM, 11 Ekim (Xinhua) -- Suriye'nin başkenti Şam'da İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarını protesto eden Filistinli mülteciler, 10 Ekim 2023. (Fotoğraf: Ammar Safarjalani/Xinhua)

ŞAM, 11 Ekim (Xinhua) -- Suriye'nin başkenti Şam'da İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarını protesto eden Filistinli mülteciler, 10 Ekim 2023. (Fotoğraf: Ammar Safarjalani/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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