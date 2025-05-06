Suriye'nin başkenti Şam'da ilk yapay zeka konferansı başladı

Suriye'nin Başkenti Şam'da, İletişim ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı tarafından "2025 AI-SYRIA" başlığıyla ülkenin ilk yapay zeka konferansı başladı.

Şam'da bir otelde düzenlenen ve iki gün sürecek olan konferans, Arap İnternet ve Telekomünikasyon Birliği ile Suriye Bilimsel Bilişim Derneği tarafından organize edildi.

Konferansa, ülke içinden ve farklı ülkelerden dijital dönüşüm ve teknoloji alanında faaliyet gösteren çeşitli kuruluşlar katıldı.

Yerli ve yabancı uzmanların katılımıyla gerçekleşen konferansta, yapay zekanın Suriye ekonomisine katkısı, inovasyon ve dijital girişimcilik ekosistemine etkisi gibi konular ele alınıyor.

Ayrıca, genç yeteneklerin desteklenmesi ve küresel bilgi birikimiyle buluşturulması hedefleniyor.

Konferansta ele alınan başlıca oturum konuları arasında "Ekonomiden Topluma, Yapay Zekanın Kalkınmadaki Rolü", "Akıllı Altyapılar", "Teknolojik Dönüşümlerin Getirdiği Fırsatlar ve Zorluklar" ile "İnovasyon Politikaları ve Mevzuat" yer alıyor.

Konferans, araştırmacılar, geliştiriciler, girişimciler, akademisyenler ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra yapay zeka ve dijital kalkınma alanında faaliyet gösteren geniş bir katılımcı kitlesini bir araya getirdi.

Organizatörler, "2025 AI-SYRIA" konferansının, Suriye'de teknoloji sektöründe on binlerce yeni iş fırsatı yaratacak projelerin hayata geçirilmesi açısından önemli bir dönüm noktası olmasını hedefliyor.

İletişim ve Bilişim Teknolojileri Bakanı Abdulselam Heykel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu konferansın, ülkenin bölgedeki ortakları ile Arap kuruluşlarından gelen muazzam enerjiyi barındırdığını söyledi.

Konferansın, Suriye'nin geri dönüşü ve tüm umut, kararlılık ve azmiyle yeni bir başlangıç yapmasının bir göstergesi olduğunu ifade eden Heykel, bu kararlılığın sadece sembolik değil, somut hedeflere dayandığını belirtti.

Heykel, "Amacımız, vatandaşlarımız için teknolojik altyapıyı dönüştürmek ve Suriye'yi kuzey ile güneyi, doğu ile batıyı birbirine bağlayan bölgesel bir internet merkezi haline getirmektir." dedi.

Konferansın, Arap dünyasından çok sayıda kuruluşun ve sektör temsilcisinin katılımıyla gerçekleştiğini vurgulayan Heykel, dijital kalkınma ve bölgesel teknoloji işbirlikleri açısından da önemli temaslara sahne olduğunu ifade etti.

Arap İnternet ve Telekomünikasyon Birliği Başkanı Firas Bekkur da başkent Şam'da düzenlenen "2025 AI-SYRIA Yapay Zeka Konferansı'nın", Suriye'de teknolojik kalkınma açısından bir dönüm noktası niteliği taşıdığını söyledi.

Kayıtların açılmasının ardından 4 gün içinde 1200 kişinin başvuru yaptığını belirten Bekkur, bunun, toplumun teknolojiye olan ilgisini ve ülkede yeniden oluşan güven ortamını açıkça gösterdiğini dile getirdi.

Konferansa Ürdün, Lübnan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) başta olmak üzere birçok Arap ülkesinden büyük firmaların katıldığını ifade eden Bekkur, Suriye İletişim ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığının ortaya koyduğu vizyonun bu ilgiyi desteklediğini söyledi.

Çin ve ABD'den uluslararası katılım

Bekkur, Çinli ve Amerikalıların da aralarında olduğu yaklaşık 50 şirketin konferansa katıldığını belirterek, çıkan öneri ve sonuçların uygulanması için Bakan Heykel ile izleme komitesi kurma konusunda anlaştıklarını dile getirdi.

Gençlere yapay zeka teşviki

Konferansın öncelikli hedeflerinden birinin Suriyeli gençleri yapay zeka alanına yönlendirmek olduğunu vurgulayan Bekkur, "Gençlerin elinde çok sayıda değerli girişim var. Biz de bu potansiyeli ortaya çıkarmak ve desteklemek için uygun zemini hazırlıyoruz." dedi.

Bekkur, konferans kapsamında yeni bir sertifika programı başlatıldığını ve bazı uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde projelerin uygulamaya konulduğunu ifade ederek, bu süreci "umut verici bir başlangıç" olarak değerlendirdi.

Bekkur, başlatılan projenin yalnızca Suriye için değil, diğer Arap ülkeleri için de uygulanabilir bir model olmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

2025 AI-SYRIA Yapay Zeka Konferansı'na katılan Tradions şirketinin Yapay Zeka Danışmanı Muhammed Medfa de konferansın Suriye için büyük bir önem taşıdığını söyledi.

Medfa, bugünün koşullarında böyle bir fırsatın altın değerinde olduğunu belirterek, "Buraya gelmeden önce bazı beklentilerim vardı, ama şu anda beklentilerimin çok ötesinde bir şey görüyorum." diye konuştu.

Bu tür etkinliklerin, Suriyelilerin sahip oldukları yetenekleri ve potansiyeli keşfetmeleri, birbirleriyle bağlantı kurmaları ve ortak projeler geliştirmeleri açısından hayati rol oynadığını ifade eden Medfa, konferans sırasında birçok önemli isimle tanıştıklarını ve gelecekte bir işbirliğine dönüşebilecek somut planlar geliştirdiklerini söyledi.

Medfa, Suriye'de Baas rejiminin çöküşünden sonra ilk kez bu düzeyde bir etkinliğe tanıklık ettiklerini dile getirerek, "Bu seviyede profesyonel bir konferansın daha önce düzenlendiğini hatırlamıyorum. Şu anda yaşanan gelişmeler gerçekten çok güzel ve umut verici." ifadelerini kullandı.