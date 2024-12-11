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Suriye'nin Bağdat Büyükelçiliğinde Bayrak Değişimi

Suriye'nin Bağdat Büyükelçiliğinde Bayrak Değişimi
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Suriye'deki Baas rejiminin devrilmesinin ardından Irak'ın Bağdat Büyükelçiliği'nde Baas bayrağı kaldırılarak yerine Suriye devrimi bayrağı asıldı.

Suriye'nin Bağdat Büyükelçiliğinde, çöken Baas rejimine ait bayrağın yerine "Suriye devrimi bayrağı" asıldı.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Irak'ın başkenti Bağdat'taki Suriye Büyükelçiliğinde bulunan bayrak değiştirildi.

Baas rejimine ait bayrağın yerine "Suriye devrimi bayrağı" göndere çekildi.

Bağdat Büyükelçiliğindeki yeni bayrak, Anadolu Ajansı (AA) tarafından görüntülendi.

-? ?Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı.

Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihlerinde Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed, başkentten kaçmıştı.

SMO, Aralık'ta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvası terör örgütünden temizlenmişti.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel
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