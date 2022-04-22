Suriye'nin Bab ilçesinde bombalı terör saldırısında 1 kişi öldü - Haberler

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Suriye'nin Bab ilçesinde bombalı terör saldırısında 1 kişi öldü

AA - Ömer Koparan - Güncel
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Suriye'nin Bab ilçesinde bombalı terör saldırısında 1 kişi öldü

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde, bir araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 1 sivil hayatını kaybetti.

FIRAT, MALATYA (AA) - Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde, bir araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 1 sivil hayatını kaybetti.

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçesindeki Zemzem Mahallesi'nde, bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi. Terör saldırısında ilk belirlemelere göre, 1 sivil yaşamını yitirdi.

İtfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti. Patlamanın etkisiyle çevrede bulunan evlerde hasar meydana geldi.

Olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

AA / Ömer Koparan - Güncel

Suriye, Fırat, Terör, Bomba, Güncel, Haberler

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