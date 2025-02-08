Netanyahu ateşkesi bozmuşa benziyor: Hamas'ı yok edeceğiz

Netanyahu ateşkesi bozmaya çok yakın: Yok edeceğiz
AKOM'dan İstanbul'a bir uyarı daha! Pazartesiden itibaren kar etkili olacak

Kar geri geliyor, bu tarihten itibaren donacaksınız
100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti!

100 dönümlük tarlasını yerle bir etti! Gerekçesi çıldırtacak cinsten
İstanbul'da dehşete düşüren olay! Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi

Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi

Suriye'nin Bab İlçesinde Bomba Tuzağı Farkedildi

Suriye'nin Bab İlçesinde Bomba Tuzağı Farkedildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde yerel emniyet güçleri, park edilmiş bir araçta bulunan 50 kilogram patlayıcı ve parça tesirli mayını ele geçirdi. Uzaktan kumandayla patlatılmaya hazır olduğu belirlenen araç, bomba imha ekiplerince etkisiz hale getirildi.

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde, araca yerleştirilen bomba düzeneğinin fark edilmesiyle bir felaketin önüne geçildi.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Halep'in Bab ilçesinde yerel emniyet güçleri, tarihi camilerden Cami Kebir yanına park edilen bir araçtan şüphelendi.

Ekipler, aracı çok sayıda sivilin bulunduğu bölgeden kontrollü şekilde güvenli bir alana aldı.

Aracın, içinde 50 kilogram patlayıcı ve parça tesirli mayın bulunduğu, uzaktan kumandayla patlatılmaya hazır olduğu belirlendi.

Emniyet güçleri, araca yaklaşık 1 kilometre mesafedeki yerleşim alanlarını boşalttı.

Araç, bomba imha ekiplerince patlatıldı.

Yerel güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde engellenen saldırının terör örgütü PKK/YPG tarafından planlandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Bab, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Şubat 2017'de terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmişti.

Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel
img

BirGün Gazetesi yöneticileri gözaltına alındı
img

Kar geri geliyor, bu tarihten itibaren donacaksınız
img

"Takside sigara içmeyin" dedi, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Putin'e küfreden ünlü müzisyenin kan donduran ölümü

Putin'e küfreden ünlü müzisyenin kan donduran ölümü
Akıllara Sergen Yalçın'ın efsane sözleri geldi: Beşiktaş'tan yıllar öncesine bomba gönderme

Beşiktaş'tan yıllar öncesine bomba gönderme
Araçta sigara içen taksi şoförü, pişkinliğiyle pes dedirtti

"Takside sigara içmeyin" dedi, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı
Ferdi Tayfur'un oğluna miras bırakmama nedeni ortaya çıktı: 'Böbreğimi geri ver' paylaşımı şoke etti

Ferdi Tayfur'un oğluna miras bırakmama nedeni ortaya çıktı
Ferdi Tayfur'un ailesinde şimdi de mevlit krizi

Mirasın ardından şimdi de yeni kriz patlak verdi
Manisa'da eski ülkü ocakları başkanı evinde ölü bulundu

Eski ülkü ocakları başkanı ölü bulundu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.