Suriye'nin Azez ilçesinde bombalı terör saldırısında 3 sivil yaralandı - Haberler

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Suriye'nin Azez ilçesinde bombalı terör saldırısında 3 sivil yaralandı

AA - Ömer Koparan - Güncel
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Suriye'nin Azez ilçesinde bombalı terör saldırısında 3 sivil yaralandı

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde bombalı düzenekle yapılan terör saldırısında aralarında 2 çocuğun bulunduğu 3 sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde bombalı düzenekle yapılan terör saldırısında aralarında 2 çocuğun bulunduğu 3 sivil yaralandı.

Kilis'in karşısında Suriye topraklarındaki Azez'de bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

Terör saldırısında ilk belirlemelere göre, aralarında 2 çocuğun bulunduğu 3 sivil yaralandı. Yaralılar bölgedeki hastaneye kaldırıldı.

Saldırı nedeniyle çevrede hasar oluşurken araç kullanılamaz hale geldi.

İnceleme başlatan güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

AA / Ömer Koparan - Güncel

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