Suriye'nin Afrin ilçesinde bombalı terör saldırısında 1 sivil yaralandı - Haberler

Suriye'nin Afrin ilçesinde bombalı terör saldırısında 1 sivil yaralandı Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesinde bombalı düzenekle yapılan terör saldırısında bir sivil yaralandı. Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesinde bombalı düzenekle yapılan terör saldırısında bir sivil yaralandı. Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin'de bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi. Afrin ilçe merkezindeki Mahmudiye Mahallesi'nde meydana gelen terör saldırısında, bir sivil yaralandı. Yaralılar bölgedeki hastaneye kaldırıldı. Saldırı nedeniyle çevrede hasar oluşurken araç kullanılamaz hale geldi. İnceleme başlatan güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor. Azez ilçe merkezinde dün de bir araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu aralarında 2 çocuğun bulunduğu 3 sivil yaralanmıştı. Terör saldırılarını henüz üstlenen olmadı. AA / Ömer Koparan - Güncel Mahmudiye Suriye Güncel Haberler

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