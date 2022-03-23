Suriye Muhalefetinin Başkanı el Muslat: Bir an önce ülkemize dönmek istiyoruz

SURİYE Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Salim el-Muslat, Ukrayna'daki savaş sürecine ve Suriye sahasındaki yaşanan son siyasi gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. El Muslat, "Türk milleti bize evini yüreğini açtı. Türkiye'de yaklaşık 4 milyon Suriyeli var. Bu durum Türkiye'nin güçlü devletlerden biri olduğunu gösteriyor. Uluslararası arenada önemlidir. Bizim bir felaketimiz Suriye'deki diktatörlük rejimidir. Biz, bir an önce ülkemize dönmek istiyoruz, Türk kardeşlerimize zorluk çektirmek istemiyoruz ama uluslararası bir irade olmadı" dedi.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Salim el Muslat, Suriye Ulusal Koalisyonu Genel Merkezi'nde gazetecilerle bir araya geldi. Programa ayrıca Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkan Yardımcıları Abdulahad Astifo, Ruba Habbuş, Türk Arap Medya Derneği Başkan Yardımcısı Atilla Bayramoğlu ve Demirören Medya Fotoğraf Direktörü Bünyamin Aygün de katıldı. Toplantıda Suriye'deki son durum ve Ukrayna'daki savaş süreci konuşuldu. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Salim el Muslat, Türkiye'ye teşekkür ederek sözlerine başladı.

"BİR AN ÖNCE ÜLKEMİZE DÖNMEK İSTİYORUZ"

"UKRAYNA'DA GÖRDÜĞÜMÜZÜ BİZ ZATEN YAŞIYORUZ"