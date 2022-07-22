Suriye muhalefetinden, İdlib'deki sivil yerleşimleri bombalayan Rusya'ya tepki Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Suriye'nin İdlib iline hava saldırısı düzenleyerek 7 sivili öldüren Rusya'ya tepki gösterdi. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Suriye'nin İdlib iline hava saldırısı düzenleyerek 7 sivili öldüren Rusya'ya tepki gösterdi. Suriye muhalefetinin çatı kuruluşu SMDK'den yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın, İdlib'in batısındaki Yakubiye ve Cudeyde köylerine sabah gerçekleştirdiği saldırı "savaş suçu" olarak nitelendirildi. Rejim ve destekçilerinin sivilleri hedef almaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, uluslararası toplum, saldırılara sessiz kalmakla suçlanarak eleştirildi. Açıklamada, "Suriye halkının, rejim ve destekçilerinin saldırılarına karşı yalnız bırakılması bir suçtur." ifadesi kullanıldı. İdlib'deki saldırı Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, TSİ 05.36'da Lazkiye'deki Hımeymim üssünden kalkan Rus savaş uçağı, İdlib'in batısındaki Yakubiye ve Cudeyde köylerine hava saldırısı düzenledi. Cudeyde köyüne yapılan saldırıda, Hama ilindeki saldırılardan kaçarak bölgeye sığınanlardan 5'i çocuk toplam 7 kişi yaşamını yitirmiş, 13 kişi yaralanmıştı. Hedef alınan bölgede, Hristiyanların yanı sıra yerinden edilen aileler yaşıyor. İdlib'deki durum Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında, Esed rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma kararı aldı. Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirerek İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı. AA / Ethem Emre Özcan - Güncel Suriye Rusya İdlib Güncel Haberler

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