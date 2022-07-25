Suriye Milli Ordusu'na 'Uluslararası İnsancıl Hukuk Eğitimi'

GAZİANTEP'te Suriye Geçici Hükümeti ve Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) iş birliğinde Suriye Milli Ordusu'na yönelik, 'Uluslararası İnsancıl Hukuk Eğitimi' verilmeye başlandı.

Suriye Geçici Hükümeti organizasyonunda ORSAM iş birliğinde düzenlenen eğitime; Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurahman Mustafa, ORSAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal, Suriye Milli Ordusu üyeleri ile hukukçu ve eğitimciler katıldı. Programda konuşan Abdurahman Mustafa, Suriye'de gerçekleştirilen devrimin haklı mücadeleye dayandığını ve geçici hükümet olarak mücadelelerini uluslararası hukuk kurallarına riayet ederek icra ettiklerini söyledi. Abdurahman Mustafa, verilen eğitimlerle Suriye Milli Ordusu'nun ilerde kurulacak askeri teşkilatın da özünü oluşturacağını aktardı.

ORSAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal, eğitimlerin Suriye Milli Ordusu yöneticilerine insan hakları ve hukuki eğitimleri kapsadığını belirterek, "Bu eğitim programı bizim Suriye'deki Milli Suriye Ordusu'nun yöneticilerine insan hakları ve hukuki müdahale ve hukuki süreçlerin en iyi şekilde işletilmesi yönünde verdiğimiz bir eğitim. ORSAM ile Suriye Geçici Hükümeti beraber bunu yapıyoruz. Bu eğitim programı alandaki uygulamaların hem daha iyi olması ve aksaklıkların önlenmesi adına çok önemlidir" dedi.