Suriye Milli Ordusu askeri tatbikatlarına hız verdi - Haberler

Suriye Milli Ordusu askeri tatbikatlarına hız verdi Suriye Milli Ordusu (SMO) 500 askerin katılımıyla ülkenin kuzeyinde tatbikat yaptı. Suriye Milli Ordusu (SMO) 500 askerin katılımıyla ülkenin kuzeyinde tatbikat yaptı. SMO unsurları cephe hattında yaptıkları tatbikatta, cephe hatlarındaki mevzilere konuşlanma taktiklerini çalıştı. Ağır ve hafif silahların kullanıldığı tatbikatta hedefler başarıyla vuruldu. SMO dün de 2 bin özel kuvvet askeriyle gerçek mermilerle tatbikat yapmıştı. AA / Ömer Koparan - Güncel Suriye Milli Ordusu Güncel Haberler

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