Suriye Merkez Bankası, Rakka şubesinin açılması için hazırlıklara başladı

Güncelleme:
Suriye'de hükümet ile YPG/SDG arasında sağlanan ateşkesin ardından Suriye Merkez Bankası, Rakka'da şube açılması için çalışmalara başladı. Banka, Rakka'daki tüm bankaları şubelerini yeniden açmaları için teşvik ediyor.

Suriye'de hükümet ile terör örgütü YPG/SDG arasında sağlanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın ardından Suriye Merkez Bankası, Rakka şubesinin açılması için hazırlıklara başladığını duyurdu.

Suriye resmi ajansı SANA'da yer alan habere göre Suriye Merkez Bankası, Rakka'da faaliyet gösteren tüm bankaları, şubelerini yeniden açmaları için teşvik etti.

Merkez Bankasının Rakka şubesinin de açılması için hazırlıklara başlandığı kaydedilen haberde, bu adımların atılmasının bankacılık hizmetlerinde nitelikli bir sıçrama anlamına geldiği ifade edildi.

Suriye ordusunun 16 Ocak'ta Fırat Nehri'nin doğusunda operasyon başlatmasının ardından sırasıyla Deyr Hafir, Meskene ve Tabka terör örgütü YPG/SDG'den temizlenmiş, Rakka'da da aşiretler ve yerel halk ayaklanarak terör örgütüyle mücadeleye başlamıştı.

Aşiretler ve yerel halk, 18 Ocak'ta Rakka kent merkezini büyük ölçüde terör örgütünden kurtarmış, ordu birlikleri de aynı günün akşam saatlerinde Rakka kent merkezine girmişti.

Şam yönetiminden 18 Ocak'ta yerel saatle 18.00'de yapılan yazılı açıklamada, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın terör örgütü YPG/SDG ile ateşkes ve örgütün tam entegrasyonunu kapsayan bir anlaşmayı imzaladığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
