Suriye Maliye Bakanı, ABD Temsilcisi ile Ekonomik İlişkileri Görüştü

Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yusr Berniyye, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Abraham J. Hamadeh ile başkent Şam'da görüştü.

Maliye Bakanı Berniyye, LinkedIn sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Şam'a gerçekleştirdiği kısa ziyaret sırasında ABD Kongre üyesi Hamadeh ile bir araya geldiğini ifade etti.

Berniyye, görüşmede Suriye ile ABD arasındaki ekonomik ve finansal ilişkileri ele aldıklarını belirtti.

Suriye finans sektöründe yaşanan dönüşümleri ele aldıklarını kaydeden Berniyye, gelecekteki işbirliği imkanlarına ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceğine güvendiğini vurguladı.

Hamadeh, gün içinde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile de bir araya gelmişti.

Görüşmede ABD'li yardım görevlisi Kayla Mueller'in cesedinin ailesine verilmesi, Süveyda şehrine tıbbi ve insani yardımın güvenli yollarla ulaştırılması için insani koridor oluşturulması ve İsrail ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ele alınmıştı.

ABD'li yardım görevlisi Kayla Mueller, Suriye'in Halep ilinde 2013 yılının ağustos ayında terör örgütü DEAŞ tarafından kaçırılmıştı.