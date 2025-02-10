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Suriye-Lübnan Sınırında Askeri Operasyon: Güvenlik Artırıldı

Suriye-Lübnan Sınırında Askeri Operasyon: Güvenlik Artırıldı
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Suriye Savunma Bakanlığı, Humus ilinde geniş çaplı bir askeri operasyon düzenleyerek Suriye-Lübnan sınırında güvenliği sağladı. Operasyonda uyuşturucu ve silah kaçakçılığına karşı mücadele edilirken, Hizbullah militanlarının kalıntıları temizlendi. Çatışmalar sonucunda birçok stratejik nokta ele geçirildi.

Suriye Savunma Bakanlığına bağlı sınır güvenlik güçleri, Humus ilinde geniş çaplı bir askeri operasyon düzenleyerek Suriye- Lübnan sınır hattında güvenliği sağladı.

Humus kırsalındaki Kusayr ilçesinde gerçekleştirilen operasyon, uyuşturucu ve silah kaçakçılığına karşı koymak ve Hizbullah militanlarının kalıntılarını temizlemek amacıyla düzenlendi.

Günlerce süren operasyon sırasında bölgede ağır ve orta silahlarla şiddetli çatışmalar yaşandı.

Çatışmalar sonucunda Suriye güçleri, birçok stratejik noktayı ele geçirerek Suriye-Lübnan sınırında güvenlik kontrolünü artırdı.

Askeri operasyonlar komutanı Yusuf Halid, AA muhabirine, sınır güvenliğinin sağlandığını belirterek, "Burayı kontrol altına aldık. Operasyon sırasında yasa dışı maddeler ve silahlar ele geçirildi. Hizbullah'a bağlı iki kişi esir alındı ve birkaç kişi etkisiz hale getirildi. Çatışmalar altı gün boyunca sürdü." dedi.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
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