Suriye, Lübnan Sınırındaki Cideyde Yabus Sınır Kapısı'nı Geçici Olarak Kapattı

Suriye'nin Cideyde Yabus Sınır Kapısı, İsrail'in olası saldırı uyarıları nedeniyle güvenlik endişeleri sebebiyle geçici olarak kapatıldı. Sınır kapısının yalnızca sivil kullanım için tahsis edildiği belirtildi.

ŞAM, 6 Nisan (Xinhua) -- Suriye ile Lübnan arasındaki Cideyde Yabus Sınır Kapısı'nın Suriye tarafındaki varış alanı, 5 Nisan 2026.

Suriyeli yetkililer cumartesi günü yaptıkları açıklamada, İsrail'in bölgeye olası saldırı uyarılarının ardından güvenlik endişeleri nedeniyle Cideyde Yabus Sınır Kapısı'nın geçici olarak kapatılacağını bildirdi.

Suriye Kara ve Deniz Sınır Kapıları Genel İdaresi, Lübnan'daki Masnaa Sınır Kapısı'nın karşısında yer alan Cideyde Yabus Sınır Kapısı'nın yalnızca sivil kullanım için tahsis edildiğini, herhangi bir askeri amaçla kullanılmadığını açıkladı.

Açıklamada, durumun istikrara kavuşması halinde geçişlerin yeniden başlayacağı belirtildi.

